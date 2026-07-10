La disputa legal entre el boxeador mexicano Jaime Munguía y su expareja, Alejandra Gaxiola, volvió a ocupar la atención pública después de un incidente ocurrido durante la ceremonia de graduación de uno de sus hijos en Tijuana.

Lo que debía representar un momento familiar terminó envuelto en polémica por la intervención de elementos de la Policía Municipal dentro del plantel educativo.

La madre de los menores acudió al evento con la intención de acompañar a su hija en una fecha importante. Sin embargo, poco después del inicio de la ceremonia, agentes municipales ingresaron al lugar junto con Hernán Baruch, abogado de Jaime Munguía, para solicitarle que abandonara las instalaciones.

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La situación provocó sorpresa entre los asistentes. Padres de familia, docentes y alumnos observaron el operativo, mientras algunos testigos expresaron su inconformidad por la presencia de policías armados durante una actividad escolar.

Incluso, varios presentes aseguraron que algunos niños rompieron en llanto debido a la tensión que generó el despliegue.

Familiares de Alejandra Gaxiola sostuvieron que la medida de restricción que existía en su contra ya no tenía vigencia, pues un juez presuntamente la había dejado sin efectos.

Bajo esa postura, afirmaron que no existía un fundamento legal para impedir que permaneciera en la ceremonia junto a su hija.

Tras abandonar el plantel, Gaxiola rompió en llanto frente a sus familiares, mientras las imágenes del momento comenzaron a circular con rapidez en redes sociales.

Hernán Baruch difundió un video para explicar la postura del equipo jurídico del pugilista tijuanense. En su mensaje aclaró que el conflicto forma parte de un procedimiento familiar relacionado con la guarda, custodia y régimen de convivencias de los hijos que ambos tienen en común.