La selección de España volvió a resolver un partido de alta exigencia gracias a la aparición de Mikel Merino. El mediocampista marcó al minuto 88 y dio el triunfo 2-1 sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, resultado que colocó a La Roja en las semifinales, donde enfrentará a Francia el próximo martes en la zona de Dallas.

El encuentro se desarrolló con mucha intensidad y escasas oportunidades durante el primer tramo. Sin embargo, el conjunto español encontró la ventaja al minuto 30. Una combinación entre Lamine Yamal, Pedro Porro y Dani Olmo terminó con un disparo que Thibaut Courtois rechazó. El balón quedó a disposición de Fabián Ruiz, quien no desperdició la oportunidad y consiguió su primer tanto del torneo.

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La respuesta belga llegó antes del descanso. Charles De Ketelaere ganó el duelo aéreo ante Pau Cubarsí y conectó de cabeza un servicio de Timothy Castagne para establecer el empate al minuto 41. Con esa anotación terminó la racha de 650 minutos sin recibir gol del arquero Unai Simón en Copas del Mundo, una marca que se extendía desde Qatar 2022.

El panorama cambió de forma importante al minuto 70, cuando Courtois abandonó el partido por una aparente lesión muscular. Su lugar fue ocupado por Senne Lammens, quien poco después sufrió la presión constante del ataque español.

Luis De La Fuente apostó por Merino en la recta final del compromiso y el cambio volvió a ofrecer resultados. Al minuto 88, Pau Cubarsí probó desde larga distancia, Lammens rechazó hacia el centro y el volante del Arsenal apareció dentro del área para empujar el balón y decretar el triunfo español.

Merino repitió la historia de los octavos de final, cuando también salió desde la banca para definir la victoria frente a Portugal. España extendió así su invicto, vigente desde marzo de 2023, y confirmó su candidatura al título con una nueva demostración de carácter y eficacia.