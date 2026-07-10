México quedó eliminado de la , luego de su derrota ante la Selección de Inglaterra, pero no de la fiesta mundialista.

El ambiente del país como uno de los tres anfitriones es inigualable y para seguir “dentro” del Mundial, muchos han adoptado a la Selección de Noruega como su equipo y este apoyo ya llegó al astro noruego Erling Haaland.

Las muestras de aliento y cariño hacia el delantero del Manchester City son incontables para el futbolista de Noruega, pero también han manifestado su deseo porque cobren venganza por México, frente a la Selección Inglesa.

Selección de Noruega en festejo de gol, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección de Noruega en festejo de gol, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

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Erling respondió con el famoso “¿Y si sí?” a un aficionado que pedía en redes sociales, con un cómico video bailando, “venga Haaland, vénganos”. Esta acción de viralizó de inmediato.

Así como la reacción a una banda mexicana que llevó la famosa canción de Haaland a una versión norteña. El goleador noruego respondió “les escucho” junto a un emoji de una bandera de México y un taco.

Al video de la embajada de Noruega en México también respondió con unos emojis de las banderas de ambos países y un saludo que confirma la buena relación durante esta Copa del Mundo 2026.

Mensaje de Erling Haaland para los aficionados mexicanos - Foto: Captura de pantalla de Instagram
Mensaje de Erling Haaland para los aficionados mexicanos - Foto: Captura de pantalla de Instagram
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