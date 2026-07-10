Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró que Francia, su rival en semifinales del Mundial, son, junto a ellos, “las mejores selecciones” del torneo y que lo afrontan “sin ningún miedo” debido a que les han ganado en los dos últimos enfrentamientos.

“Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, dijo en zona mixta.

“Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, declaró previamente en TVE, siguiendo la misma línea de confianza de cara al partido ante Francia.

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“Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar a uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico”, analizó.

Lamine Yamal asegura que España "no le tiene miedo a ninguna selección" / Foto EFE

Un pase a semifinales tras el que se mostró “muy contento” después de “un partido complicado” ante Bélgica (2-1) a la vez que aseguró no sentirse frustrado por no marcar.

“No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marcó más -anotó un tanto en la segunda jornada de fase de grupos ante Arabia Saudí- nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento”, declaró.

Además, explicó cómo se siente físicamente tras iniciar la concentración del Mundial con una lesión muscular.

“Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado”, comentó.

Por otro lado desveló la conversación que tuvo con su hermano pequeño el día antes del partido.

“Ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre. Me dijo que iba a sacar la lengua, le vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora con ganas de ducharme, celebrar el cumpleaños de mi chica y ver a mi hermano también”, dijo.