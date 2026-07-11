Noruega puso punto final a su histórica aventura en la Copa del Mundo 2026 tras caer 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final, resultado que no opacó el orgullo de Erling Haaland, quien destacó el impacto que tuvo el desempeño de su selección en el escenario internacional.

El atacante del Manchester City consideró que el torneo representó un momento decisivo para el futbol de su país.

Más allá de la eliminación en Miami, el goleador resaltó que el conjunto noruego dejó una huella importante al alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial, además de sorprender al planeta con su victoria sobre Brasil en la ronda anterior.

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¿Qué dijo Erling Haaland tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra?

"Perdimos contra Inglaterra, pero dimos buena batalla", declaró Haaland después del encuentro. El delantero también reconoció que el desenlace pudo cambiar por pequeños detalles.

"Con algunas decisiones diferentes, podría haber sido otra cosa, pero a este nivel, son los pequeños detalles los que cuentan", explicó.

El máximo referente de Noruega aseguró que el mayor logro de esta generación trascendió los resultados. "Las actuaciones son una cosa, vencer a Brasil (en octavos de final) es otra, pero creo que la forma en que pusimos a Noruega en el mapa es quizás lo que más me emociona", afirmó.

Con siete anotaciones en su primera Copa del Mundo, Haaland expresó su confianza en el futuro de la selección y espera que este torneo sirva como base para competir con mayor fuerza en la próxima Eurocopa y en las siguientes ediciones mundialistas.

"Y espero que ahora podamos construir algo para la Eurocopa y los próximos Mundiales porque nuestra generación es increíble", comentó el atacante, quien también reconoció el efecto personal que tuvo esta experiencia. "Creo que ha cambiado Noruega y también me ha cambiado a mí", insistió.

Finalmente, Haaland dedicó elogios a Jude Bellingham, autor de los dos goles ingleses. "No me sorprende que haya marcado dos goles hoy y que haya jugado como lo hizo. A veces recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles, o por cualquier otro motivo. Para mí, es uno de los mejores del mundo".