La selección de Argentina ya forma parte de las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y ahora afrontará uno de los partidos con mayor carga histórica.

Después de eliminar a Suiza en una serie de máxima exigencia, la Albiceleste tendrá como siguiente obstáculo a Inglaterra, selección con la que protagoniza una de las rivalidades más recordadas del futbol internacional.

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El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y definirá a uno de los finalistas del torneo.

Más allá del aspecto deportivo, el choque revive episodios que marcaron la historia entre ambos países, desde la Guerra de las Malvinas hasta los inolvidables enfrentamientos mundialistas.

Ante ese contexto, Lionel Messi optó por enviar un mensaje de serenidad y respeto.

¿Cuál es la postura de Lionel Messi previo al duelo entre Argentina e Inglaterra?

Al concluir el compromiso frente a Suiza, el capitán argentino destacó el significado especial que representa enfrentar a Inglaterra, aunque evitó alimentar cualquier polémica.

“Es especial enfrentarse a las selecciones grandes. No me pasó nunca jugar contra Inglaterra, es la primera vez. Es un partido especial. Una semifinal de una Copa del Mundo”.

Las palabras del delantero dejaron claro que el plantel concentra toda su atención en el reto deportivo y reconoce la calidad del conjunto inglés, sin desviar el enfoque hacia asuntos ajenos al terreno de juego.

Además del valor histórico del compromiso, Messi admitió que el desgaste físico comienza a sentirse dentro del equipo. El recorrido de Argentina hasta las Semifinales exigió un gran esfuerzo colectivo, situación que podría influir en el rendimiento durante el siguiente compromiso.

"Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más y a veces se nota”, reconoció el capitán argentino.

Con ese panorama, el cuerpo técnico buscará administrar las cargas físicas para presentar a su mejor versión frente a Inglaterra. La Albiceleste intentará mantener vivo el sueño de disputar otra Final mundialista, mientras el combinado británico pretende romper esa ilusión y regresar a la pelea por el título más importante del futbol internacional.