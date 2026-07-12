Guillermo Ochoa inició una nueva etapa personal con una celebración especial en Acapulco. Después de anunciar su retiro de la Selección Mexicana, el histórico guardameta festejó su cumpleaños número 40 en la discoteca Baby’O, uno de los sitios más emblemáticos del puerto guerrerense.

Aunque su cumple es el 13 de julio, la noche del sábado 11 de julio, el arquero disfrutó de la reunión acompañado por su esposa, Karla Mora, y por el empresario Carlos Slim Domit.

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El ambiente quedó registrado en un video que el propio Baby’O publicó en su página oficial de Facebook. Además, Ochoa compartió una imagen de la celebración a través de sus historias de Instagram.

El festejo llegó pocos días después de que el guardameta cerró oficialmente su historia con la Selección Mexicana, luego de disputar el Mundial 2026. Con esa participación, se convirtió en el primer futbolista mexicano con presencia en seis Copas del Mundo y pasó a formar parte de un grupo exclusivo que también integran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ochoa apareció en las convocatorias para Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Aunque no tuvo minutos en sus dos primeros torneos, construyó su legado desde Brasil 2014, edición en la que sus actuaciones lo consolidaron como una de las grandes figuras del futbol mexicano.

Tras la eliminación de México ante Inglaterra en los Octavos de Final, el portero publicó un emotivo mensaje que muchos interpretaron como el cierre definitivo de su historia con el Tricolor.

"Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo", escribió Ochoa junto a imágenes de su última caminata sobre la cancha del Estadio Azteca, hoy llamado Banorte.