La selección de España aseguró su lugar entre las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo 2026 después de una campaña sin derrotas que confirmó el proyecto encabezado por Luis de la Fuente.

Sin embargo, el rendimiento de La Roja no convenció a todos. Ricardo Ferretti, exentrenador y actual analista de ESPN, afirmó que el combinado español todavía no ha enfrentado a un verdadero desafío en el torneo.

Lee también Messi evita la polémica antes del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

España obtuvo el boleto a semifinales con una mezcla de posesión de balón, una plantilla joven y goles decisivos en los momentos más complicados.

¿Cómo ha sido el recorrido de España en el Mundial 2026?

Su recorrido comenzó en el Grupo H con un empate sin goles frente a Cabo Verde, resultado que despertó dudas sobre su nivel. Después respondió con una goleada de 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un triunfo por 1-0 ante Uruguay gracias a un tanto de Álex Baena, resultado que dejó fuera a la selección sudamericana.

En la fase de eliminación directa, el conjunto español elevó su nivel. Superó 3-0 a Austria en dieciseisavos de final y eliminó a Portugal en octavos con un dramático gol de Mikel Merino al minuto 91.

El mediocampista volvió a convertirse en héroe durante los cuartos de final frente a Bélgica, al marcar al minuto 88 el tanto que selló el triunfo por 2-1 y el pase a la segunda semifinal mundialista en la historia de España desde el título conquistado en Sudáfrica 2010.

¿Qué dijo Ricardo Ferretti sobre las exigencias que ha tenido España en el Mundial?

A pesar de esos resultados, Ferretti cuestionó el nivel de los rivales que enfrentó el conjunto ibérico. Durante un programa de ESPN lanzó una pregunta al resto de los analistas: "¿Quien realmente le ha exigido a España?"

El exdirector técnico profundizó en su postura y aseguró: "En lo que va de la eliminatoria, nungún equipo le ha buscado jugar al tú por tú, ni Portugal, el equipo que realmente le va a exigir a España va a ser Francia, de ahí para abajo, ninguno", sentenció el Tuca.

Ahora España afrontará su mayor examen del campeonato. El martes 14 de julio enfrentará a Francia en el Estadio Dallas, un duelo entre dos campeonas del mundo.

El conjunto francés llega después de vencer 2-0 a Marruecos y cuenta con Kylian Mbappé como su principal figura. La Roja buscará demostrar que su camino hasta semifinales no fue producto de un calendario accesible, sino de un equipo capaz de responder en los momentos decisivos.