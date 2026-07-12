Jude Bellingham no solo se ha convertido en una de las máximas figuras del Mundial 2026 por su rendimiento con Inglaterra, también ha despertado el interés de miles de aficionados por la presencia constante de su novia, la modelo y creadora de contenido Ashlyn Castro, quien ha acompañado al futbolista en varios encuentros de la Copa del Mundo.

El mediocampista inglés vive uno de los mejores momentos de su carrera bajo las órdenes de Thomas Tuchel. Después de los cuartos de final, suma seis goles y una asistencia en seis partidos, cifras que lo colocan entre los protagonistas del torneo.

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Su actuación más reciente llegó en el triunfo de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega, resultado que aseguró el pase a las semifinales. Bellingham marcó los dos tantos de su equipo, incluido el gol decisivo al minuto 93, para igualar a Harry Kane como máximo anotador inglés en la competencia con seis anotaciones.

Tras varios encuentros, las cámaras han captado al futbolista al celebrar el triunfo con Ashlyn Castro desde las gradas, una escena que también ocurrió después de la victoria sobre Croacia en la fase de grupos. Aunque ambos mantienen su relación con discreción y no suelen compartir imágenes juntos en redes sociales, esas muestras de afecto se han vuelto virales.

¿Quién es Ashlyn Castro, pareja sentimentral de Jude Bellingham?

Ashlyn Castro es originaria de Los Ángeles, California, y, de acuerdo con el diario británico The Sun, tiene 28 años. La estadounidense desarrolla su carrera como modelo y creadora de contenido digital, además de colaborar con distintas marcas.

En Instagram reúne más de 773 mil seguidores, donde publica contenido relacionado con viajes, moda y estilo de vida.

En TikTok también mantiene una comunidad importante, con más de 293 mil seguidores interesados en consejos de belleza, maquillaje y publicaciones personales.

La historia entre ambos comenzó después de varias interacciones en redes sociales, donde intercambiaban "me gusta" en sus publicaciones. Además, el medio británico señala que Bellingham pasó unas vacaciones en Los Ángeles tras la Eurocopa de 2024, etapa en la que la relación tomó fuerza.