Después del Mundial de Norteamérica 2026, el balón del futbol mexicano vuelve a rodar en el estadio Banorte, y además, el recinto volverá a contar con estacionamiento para los partidos de la Liga MX.

El regreso del servicio se dará de cara al encuentro entre Atlante y América, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, que se disputará este viernes 24 de julio.

De acuerdo con la información disponible, el costo del estacionamiento será de 455 pesos por vehículo.

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El precio representa una reducción importante respecto a los mil 139 pesos que llegó a costar el estacionamiento para el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, aunque sigue siendo superior a los precios que se manejaban antes de la remodelación del inmueble.

El Estadio Banorte cuenta con un espacio exterior con capacidad de hasta 3 mil 500 cajones de estacionamiento, además de siete puertas de acceso.

Así, los aficionados que asistan al duelo entre el Atlante y las Águilas ya podrán contar nuevamente con la opción de llegar en automóvil y estacionarse en el propio inmueble, aunque deberán pagar 455 pesos por el servicio.