Luego de tanta espera, por fin llegó la semana dónde la Selección Mexicana de Javier Aguirre, inaugurará el Mundial con el partido ante su similar de Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

El partido está pactado para el 11 de junio, en punto de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México), para que con el silbatazo inicial, se inicie la máxima fiesta del futbol.

Estadio Banorte Foto: AFP

Si embargo, el Coloso de Santa Úrsula tendrá actividad desde las 11:30 de la mañana, cuando comience ceremonia de inauguración con las actividades que se prepararon para todos los aficionados.

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Por ahora, el equipo del Vasco marcha invicto en el presente año, y lucen aceitados para encarar un Mundial en donde tienen poco margen de error por el hecho de jugarlo en casa.

¿A qué hora y dónde ver el partido inaugural del Mundial?

Para fortuna de muchos fanáticos, el duelo ente el Tri y los sudafricanos se podrá disfrutar por televisión abierta, así como todos los duelos del equipo mexicano a lo largo del certamen.

Grupo A

Fecha: 11 de junio

11 de junio Sede: estadio Ciudad de México

estadio Ciudad de México Hora: 13:00 horas

13:00 horas Transmisión: TUDN, Canal 5, Canal 9, Las Estrellas, Azteca 7 y Azteca Uno.