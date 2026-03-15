El camino de Luis Ángel Malagón rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se detuvo de forma inesperada y dolorosa.

El guardameta del América vio desvanecerse una de las mayores ilusiones de su carrera tras sufrir una lesión en el duelo ante Philadelphia, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf, un golpe que no solo sacudió al club azulcrema, sino también al entorno de la Selección Mexicana.

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La noticia encendió la preocupación en una posición donde el margen de error es mínimo y la competencia, implacable. Con la experiencia que dan los años bajo los tres postes y la memoria intacta de lo que implica levantarse, Óscar "Conejo" Pérez, histórico arquero del futbol mexicano, alzó la voz para hablar de lo ocurrido.

¿Qué fue lo que dijo Óscar Pérez sobre la lesión de Luis Ángel Malagón?

Con tristeza, empatía y pleno conocimiento de la dureza del puesto, el exseleccionado nacional envió un mensaje de aliento a Malagón, a quien deseó ver pronto de regreso en las canchas y, sobre todo, mentalmente fuerte para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su carrera.

"Son cosas que pasan, es el riesgo del deporte. Hoy, lamentablemente, se lastimó, pero estoy seguro de que va a regresar más fuerte. Le deseo una pronta recuperación y que tenga la calma necesaria para llevar a cabo una buena rehabilitación. El futbol lo necesita", mencionó.

"SON COSAS QUE PASAN" ⚽🥺🇲🇽



Óscar 'Conejo' Pérez le dedica unas palabras a Luis Ángel Malagón tras su lesión que lo deja fuera de la Copa del Mundo pic.twitter.com/B6KeFlSBGc — De10Sports (@De10Sports) March 15, 2026

Pérez, quien llegó de último momento a la Copa del Mundo de 2010 con Javier Aguirre, aprovechó para dar a conocer a sus candidatos para ocupar la plaza de tercer arquero, y recalcó que en la portería México no tendrá ningún problema.

"Hay chicos que lo están haciendo muy bien: Moreno, Jurado y Gudiño. Existe un buen trabajo por parte de Javier Aguirre y su cuerpo técnico; para mí, cualquiera de ellos puede tener posibilidades. Guillermo Ochoa, mientras esté activo, es elegible; hay que esperar. En la portería estamos seguros", finalizó.