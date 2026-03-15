La televisión deportiva en México atraviesa una etapa de cambios que mantiene atentos a los aficionados de todos los deportes.

Recientemente, un reconocido narrador y analista deportivo confirmó su salida de Fox Sports México después de una larga trayectoria, lo que detonó especulaciones sobre su siguiente destino profesional.

De hecho, durante los últimos meses, la cadena vive una profunda transformación marcada por la salida de varias de sus figuras más conocidas. Nombres como Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos y Rubén Rodríguez dejaron la empresa en un periodo que refleja ajustes internos y nuevos retos para la televisora.

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La situación responde a diversos factores, entre ellos la crisis por la que atraviesa Grupo Lauman de de hace ya algún tiempo, misma que se ha visto reflejada a través de la pérdida de algunos derechos de transmisión y recortes de personal.

En medio de ese escenario, otro comentarista con gran reconocimiento entre los seguidores del deporte estadounidense anunció el final de su ciclo en la televisora tras casi dos décadas de trabajo.

Su voz se ha convertido en una referencia en las transmisiones de la NFL y de la MLB en México.

El propio comunicador compartió un mensaje emotivo en redes sociales para despedirse de la empresa y agradecer el respaldo recibido durante su etapa profesional en Fox Sports. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó después.

Durante una interacción con seguidores en la red social X, uno de los usuarios planteó una duda directa sobre su futuro: la posibilidad de integrarse a Televisa.

La respuesta fue breve y clara: “Sí”.

¿Quién es el comentarista que estaría dispuesto a regresar a Televisa?

El protagonista de esta historia es nada menos que José Pablo Coello, narrador que construyó una sólida carrera en Fox Sports durante 18 años y que, curiosamente, su trayectoria profesional también tuvo paso por Televisa.

Por ahora no existe confirmación oficial sobre su llegada a TUDN, pero la posibilidad ya está en el aíre.