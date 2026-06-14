La selección de Japón dejó una imagen imborrable en su estreno dentro del Mundial Norteamérica 2026.

Aunque el conjunto asiático rescató un valioso empate 2-2 frente a Países Bajos en Dallas, fueron sus aficionados quienes captaron la atención gracias a una acción que volvió a marcar diferencia en las tribunas: limpiar la basura de sus lugares al final del encuentro.

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El partido inaugural del Grupo F entregó emociones de principio a fin. El conjunto neerlandés tomó ventaja al minuto 51 con un remate de cabeza de Virgil van Dijk, pero Japón respondió apenas seis minutos después gracias a Keito Nakamura. Más tarde, Crysencio Summerville devolvió la ventaja a los europeos al 64’, cuando parecía que el equipo dirigido por Ronald Koeman se encaminaba al triunfo.

Sin embargo, el conjunto asiático no bajó los brazos y encontró recompensa en la recta final. Daichi Kamada apareció al minuto 88 para decretar el empate definitivo y firmar un resultado con sabor a victoria para un equipo que llegó golpeado al torneo tras la ausencia de su capitán Wataru Endo, quien quedó fuera del certamen por lesión y anunció su retiro de la selección japonesa.

Pese a la intensidad dentro de la cancha, la atención también se centró en lo ocurrido fuera de ella. Al terminar el partido, decenas de aficionados japoneses permanecieron en sus lugares dentro del estadio para recoger envases, bolsas y otros residuos que quedaron en las gradas.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a seguidores del cuadro nipón con bolsas de basura en mano mientras limpiaban el área que ocuparon durante el encuentro. Una de las imágenes que más reacciones generó mostró a un aficionado japonés en silla de ruedas colaborando con otra persona para recoger desperdicios del piso.

Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

La escena volvió a despertar admiración entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron el civismo y la disciplina de la afición japonesa, un ejemplo que ya forma parte de la historia reciente de los grandes torneos de futbol.