La relación entre Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe permanece como una de las rivalidades más intensas que dejó el futbol mexicano.

Años después de aquellos episodios de tensión, el exdelantero volvió a recordar uno de los momentos más explosivos que vivió junto al entrenador argentino, cuando ambos estuvieron cerca de llegar a los golpes en el vestidor.

Lee también ¡Japón ya ganó el Mundial 2026! Aficionados nipones se roban reflectores con un gran gesto

El conflicto entre ambos nació cuando La Volpe llevaba las riendas del América. El técnico argentino impuso un estilo rígido y de alta exigencia, mientras que Blanco, quien ya destacaba como una de las principales figuras del equipo, no tardó en chocar con la personalidad del estratega.

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en un Clásico Nacional donde América sufrió una dura derrota de 5-0 ante Chivas.

Según relató el “Cuau”, el entrenador responsabilizó directamente al atacante por el resultado, algo que el exseleccionado mexicano nunca compartió, pues consideró que la expulsión previa de Luis García pesó más en el desarrollo del encuentro.

"Me mete en el segundo tiempo y me echa el 'pedo' a mi, wey; salió empu... 'Es que yo te mande a jugar, que la chin...' Casí nos agarramos a pu..., él y yo en el vestidor", recordó Blanco.

"A mi no me digas nada, échale la culpa al enano ese (Luis García) que se hizo expulsar", reprochó Blanco al DT.

El exfutbolista también aseguró que La Volpe creyó durante años que él influyó para apartarlo del club. "Él piensa que yo lo corrí", agregó.

Pese a las diferencias, Blanco reconoció la capacidad futbolística del estratega argentino. "Es una 'riata' como entrenador", afirmó, aunque también señaló la forma dura con la que trataba a varios jugadores del plantel.

"Los humillaba (a los jugadores): a este pen... (Germán Villa) le decía 'Picapiedra'; a mi me decía: 'Extremo derecho, Mosés... tú no existes", detallo Cuau.

Por su parte, Isaac Terrazas también recordó aquellos episodios: "A mi me decía: 'tú Terrazas juegas porque no tengo otro'".

Por esta razón había conflicto entre Cuauhtémoc y Ricardo La Volpe... pic.twitter.com/XYFw8LTaag — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) June 12, 2026

Con el paso del tiempo, la relación parece menos conflictiva. Incluso, Blanco, Terrazas y otros examericanistas adelantaron que buscarán invitar al “Bigotón” al podcast 'Posscass de Compass', que ellos msimos conducen.