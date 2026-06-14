Costa de Marfil se impuso por 1-0 a Ecuador en el estreno mundialista de ambos equipos en Filadelfia (Estados Unidos), gracias a un gol cruel de Amad Diallo en el minuto 90 que puso fin a casi dos años de invicto de la selección sudamericana.

El resultado en esta primera jornada complica el camino de Ecuador en un Grupo E que comparte con Alemania y Curazao. Y es que este duelo en Filadelfia estaba llamado a perfilar a la selección que disputará a los alemanes el liderato de la zona.

Ecuatorianos y marfileños jugaron un primer tiempo sin goles, pero en el que gozaron de numerosas ocasiones para evitar el 0-0 en un partido abierto y por momentos roto, que por pasajes tuvo peligro en ambas áreas.

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Sebastián Beccacece sorprendió con un planteamiento más ofensivo de lo habitual en Ecuador, con la entrada de Alan Minda a costa de salir con una defensa de tres centrales, un cambio táctico con el que el rosarino buscó combatir sus problemas con el gol.

Enner Valencia tuvo la primera ocasión para Ecuador en el minuto 11 y estuvo cerca de convertirse en el primer goleador de la Tri en tres Mundiales, pero su disparo se marchó ligeramente por encima del larguero defendido por Yahia Fofana.

Los ecuatorianos se estrellaron dos veces en ese mismo travesaño, una con John Yeboah en el minuto 23 y otra con Alan Minda en el 30, las dos ocasiones más claras del primer tiempo.

Por su lado, Costa de Marfil planteó un partido duro, que le costó amarillas para Seko Fofana, Franck Kessié, Guéla Doué antes del descanso.

Era el minuto 90. Los marfileños derrumbaron el muro ecuatoriano y helaron el Lincoln Financial Field, lleno hasta la bandera de la afición sudamericana, que en las horas previas al partido se había encomendado al espíritu de Rocky Balboa en su ciudad, Filadelfia.

¡GOOOL DE ÚLTIMO MOMENTO! ¡COSTA DE MARFIL LE VA A GANAR A ECUADOR! 🇨🇮⚽



¡Al 90 está ganando! #ElMunialEsNuestro pic.twitter.com/KzbcWkKgnU — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

Un gol que rompió un invicto de 19 partidos que había empezado en septiembre de 2024 y que resucitó los fantasmas de Catar 2022, cuando fueron eliminados por Senegal.