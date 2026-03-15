La portería de la Selección Mexicana vive momentos de máxima tensión a menos de 90 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, certamen que México comparte con Estados Unidos y Canadá.

El panorama del Tri en la portería cambió drásticamente tras la lesión de Luis Ángel Malagón, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el duelo de Concachampions frente al Philadelphia Union.

Lee también Miroslava Montemayor: Rumores la colocan en TV Azteca ¡Esto respondió la conductora!

El guardameta del América fue sometido a cirugía y estará fuera por varios meses, lo que lo descarta por completo del torneo más importante del planeta. Antes del percance, Malagón y Raúl “Tala” Rangel (Chivas) se disputaban la posición de número uno.

La baja del americanista catapultó al portero rojiblanco al primer plano. Pero varios analistas cuestionan si un arquero joven como Rangel estará listo para soportar la enorme presión de defender el arco tricolor en un Mundial disputado en casa.

En este contexto, Guillermo Ochoa resurgió con fuerza en su aspiración a un histórico sexto Mundial. Con 40 años y jugando en el AEL Limassol de Chipre, el guardameta cuenta con el respaldo de su trayectoria en cinco Copas del Mundo.

Mientras tanto, Carlos Acevedo y Andrés Gudiño también suenan dentro de la pelea por un lugar en la lista

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre la posibilidad de que Memo Ochoa juege con el Tri en el Mundial?

El comentarista Christian Martinoli abordó este tema en el podcast 'Farsantes con Gloria', junto a Luis García. El narrador de TV Azteca defendió el relevo generacional y consideró que, desde lo puramente deportivo, el titular ideal sería “Tala” Rangel.

Sin embargo, auguró un desenlace distinto por el factor externo. "Yo creo que Ochoa va a estar en la convocatoria, va a tener su sexto Mundial... Yo pondría a Rangel... Lo que creo que va a pasar es que la presión va a ser tan fuerte que Ochoa va a jugar", afirmó Martinoli.