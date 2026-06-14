En medio de la intensa actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la rivalidad entre las dos principales televisoras deportivas de México volvió a ocupar los reflectores de las redes sociales, esta vez por un mensaje que TUDN publicó durante el partido entre Países Bajos y Japón.

Mientras el encuentro se desarrolló en la cancha, fuera de ella surgió un nuevo episodio de la competencia entre Televisa y TV Azteca por captar la atención de la audiencia mexicana.

La discusión se centró en la forma de transmitir el compromiso mundialista, ya que TUDN optó por enviar talento al Estadio Dallas, mientras que su competencia realizó la narración desde el foro de TV.

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A través de redes sociales, TUDN compartió un mensaje que no pasó desapercibido y que varios aficionados interpretaron como una indirecta para la televisora del Ajusco.

“Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio”, publicó la cadena junto con imágenes de parte de su equipo de comentaristas presentes en Dallas.

Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio 🏟️



Saludos desde Dallas 👋



🇳🇱 vs 🇯🇵

📺: @MiCanal5

📲: @VIX #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/8HOqE4WH7x — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 14, 2026

La competencia entre ambas cadenas parece lejos de terminar. Con el Mundial 2026 como escenario principal, Televisa y TV Azteca sostienen una batalla constante por la preferencia de millones de espectadores, tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.