El delantero del Al Qadsiah FC, Julián Quiñones, lanzó un claro mensaje al técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, con la intención de ser considerado para los próximos partidos del Tricolor, especialmente para el amistoso ante Portugal en el estadio Banorte.

Con la convocatoria para la próxima Fecha FIFA a punto de anunciarse, el atacante naturalizado mexicano aseguró que su principal objetivo es formar parte de la lista del combinado nacional y mantenerse en la pelea por un lugar rumbo al Mundial.

Julián Quiñones, durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

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¿Qué dijo Quiñones sobre la Selección Mexicana?

“Para mí es muy importante (ir al Mundial), por eso vengo trabajando día a día para poder estar en la lista final. Eso es lo más importante, por eso me mato cada día en entrenamiento y en los partidos para poder representar a México”, declaró en entrevista con Fox.

El exdelantero del América no ha estado en las convocatorias más recientes del Tricolor, en parte porque los últimos partidos de México se disputaron fuera de Fecha FIFA y el equipo fue integrado principalmente por futbolistas de Liga MX.

La última vez que defendió la camiseta del Tri fue en octubre, cuando participó en los partidos ante Ecuador y Colombia. En esos encuentros sumó 88 minutos en el campo y no registró goles ni asistencias, aunque también formó parte del plantel que conquistó la Copa Oro.

Mientras tanto, el futbolista vive un gran momento a nivel de clubes. En la actual temporada en Arabia acumula 28 goles y dos asistencias, cifras que lo colocan como uno de los delanteros más productivos del momento.

Julián Quiñones. FOTOS: @AlQadsiahEN

Pese a sus números, Quiñones aseguró que su motivación principal no es el reconocimiento individual, sino el rendimiento colectivo de su equipo. Sin embargo, un posible título de goleo podría reforzar su candidatura para regresar a la Selección Mexicana en los próximos compromisos internacionales.