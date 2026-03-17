FIFA ha rechazado de manera definitiva la petición de Irán de mover sus encuentros del Mundial de Estados Unidos, a México. De acuerdo con información del medio 'The Guardian', a pesar de las recientes presiones de la federación iraní, el organismo internacional mantiene el calendario oficial sin alteraciones.

Todo comenzó por las declaraciones de Donald Trump, quien calificó como "poco apropiado", que el país de Asia viaje a territorio norteamericano por motivos de seguridad.

Como acción de defensa, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, afirmó estar en negociaciones para mudar sus sedes de Los Ángeles y Seattle a, México.

Selección de Irán, previo a un partido clasificatorio de la FIFA - Foto: AP

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Sin embargo, de acuerdo con el informe del medio británico, no hay posibilidad de que esto suceda, debido a que la logística es inamovible. En especial por la venta de entradas que ya existe en las sedes originales en Estados Unidos.

¿Qué dijo la FIFA ante la petición de Iran de mudar sus partidos a México?

El máximo organismo de futbol internacional respondió a la solicitud de Irán, con un comunicado donde dicen que esperan a todas las selecciones clasificadas según el cronograma establecido en diciembre de 2025.

"La FIFA mantiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní de Fútbol, para debatir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025", sería el veredicto.