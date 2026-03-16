El delantero de las Chivas de Guadalajara, Armando González, continúa viviendo un momento extraordinario en la Liga MX, e incluso, ya se colocó junto a Lamine Yamal como el máximo goleador Sub-23 del planeta.

El atacante mexicano logró esta marca luego de marcar un doblete en la victoria de Chivas ante Santos Laguna, resultado que le permitió alcanzar 20 goles en la temporada 2025-2026 en todas las competencias.

Armando González le marcó al América Foto: Imago7

Con esa cifra, la Hormiga igualó el registro del joven futbolista del FC Barcelona, por lo que ambos comparten el liderato goleador entre futbolistas menores de 23 años a nivel mundial.

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Cabe destacar que, Yamal ocupó el segundo lugar en la última votación del Balón de Oro, lo que pone en dimensión las buenas estadísticas del atacante mexicano.

Revelan lista de 30 candidatos al Balón de Oro / Foto: AFP/AP

Sin embargo, los números del delantero rojiblanco muestran incluso una mayor eficiencia. González de 22 años de edad, llegó a las dos decenas de anotaciones tras disputar 28 partidos y 1,898 minutos, mientras que Yamal alcanzó la misma cifra de goles con 37 encuentros y 3,120 minutos jugados.

El gran momento del atacante mexicano alimenta la ilusión de ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque la realidad entre ambos futbolistas es distinta en sus selecciones.

Mientras Lamine Yamal tiene prácticamente asegurado su lugar con Selección de España, la Hormiga todavía busca consolidarse como una opción para la Selección de México.