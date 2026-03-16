El evento de pelea 'Kings Royale' organizado por 'Poncho' De Nigris fue todo un revuelo en las redes sociales. En su punto más alto de rating, alcanzó los 6 millones de usuarios sintonizando las peleas entre personalidades de internet.

Una de los combates que generaba más expectativa por el historial entre ambos era le de Alfredo Adame y Carlos Trejo. Al final, duró solo un round, y ganó Adame 'Golden Boy', por la vía del nocaut.

Esta pelea no se la pudo perder ni , quien a través de su Instagram, compartió una foto que dejó ver que gozó del entretenimiento del evento en Monterrey.

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Checo Pérez vio Kings Royale

El piloto mexicano, quien por la imagen publicada parece que viajaba en su jet privado, se quiso hacer más ameno el trayecto, y puso en la televisión una de las peleas estelares de la noche: Adame vs Trejo.

Aunado a esto, el conductor de Cadillac en la Fórmula 1, añadió tres emojis de caras riendo. Lo que da a entender que al igual que muchos espectadores, disfrutó de todo el morbo que había al rededor de este pleito.

Checo Pérez vio la pelea de Adame vs Trejo Foto: Capturas
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