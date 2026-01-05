Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de la nueva escudería Cadillac de la Fórmula Uno, afirmó que ser compañero del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, es el peor trabajo que existe en la categoría principal del automovilismo mundial.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Max Verstappen?

"Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula Uno; yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max", aseveró 'Checo' a través de Cracks Podcast, que es conducido por el inversionista Oswaldo Trava.

Pérez entró en detalles de cómo Christian Horner, exdirector de Red Bull, le aclaró la prioridad que la escudería austríaca tenía para Verstappen.

"La primera vez que me siento con Christian me dice: 'Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento'. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido", explicó.

A pesar de estos problemas, en los cuatro años que 'Checo' estuvo en Red Bull, obtuvo un segundo lugar en el campeonato de pilotos, un tercer puesto, un par de cuartos lugares y se despidió, en 2024, con un octavo lugar.

El piloto de 35 años también desveló la manera en que perdía el control de su monoplaza cada vez que se mostraba más veloz que Verstappen.

"En 2023, empiezo a pelear el campeonato con Max. Gana él una carrera, yo otra, él una y yo otra. Estábamos muy parejos. Cuando llegamos a Barcelona de estar peleando un segundo por vuelta ya estaba más lento, o sea, ya no controlaba yo el coche", subrayó.

"Aprendí mucho en Red Bull. Aprendí a valorarme en las circunstancias en las que estaba, a sacarle el mayor provecho posible a todo", concluyó

