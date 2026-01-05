No es novedad decir que el mejor futbol del mundo se juega en Europa. Que un mexicano tenga la oportunidad de desenvolverse en ese territorio siempre será una buena noticia para la Selección Mexicana.

La mayoría de los mejores jugadores que ha tenido nuestro país han militado en clubes europeos: Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Javier Hernández, Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco, etc.

Ahora, de cara a 2026, Javier Aguirre tiene una amplia lista de dónde escoger para llevar a la Copa del Mundo a ciertos futbolistas que se desempañan en el Viejo Continente.

Javier Aguirre, durante una práctica de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Mexicanos que actualmente juegan en Europa

César Montes, Lokomotiv de Moscú, Rusia: El 'Cachorro' se ha ganado la confianza del Vasco, y es uno de los recurrentes convocados para la zaga central.

Guillermo Ochoa, AEL Limassol FC, de Chipre: El veterano guardameta no peride las esperanzas de ver su nombre en la lista final para la Copa del Mundo.

Orbelín Pineda, AEK Atenas, Grecia: Otro más que ha sido una constante en los llamados de Aguirre. aunque ha sido criticado por su falta de aporte a la ofensiva.

El mexicano en acción ante el Aberdeen escocés en la UEFA Conference League | FOTO: EFE

Raúl Jiménez, Fulham, Inglaterra: El delantero mexicano en mejor forma de la actualidad, pese a su edad (34 años), ha demostrado que vive uno de los mejores momentos en su carrera.

Santiago Giménez, AC Milán, Italia: El 'Bebote' tiene asegurado su lugar en la Copa del Mundo, únicamente deberá recuperarse adecuadamente de su lesión en el tobillo derecho.

Julián Araujo, Celtic FC Escocia: El lateral, ex de la Premier League, se marchó al futbol escocés en busca de ritmo y minutos para que Javier Aguirre lo voltee a ver.

Foto: Cuenta oficial del Celtic FC

Johan Vásquez, Genoa, Italia: Otro central que ha mostrado solidez defensiva, y que tiene pie y medio dentro de la convocatoria.

Edson Álvarez, Fenerbahçe, Turquía: El capitán de la selección, exjugador del West Ham, 'El Machin' es uno de los pilares de esta generación de futbolistas en Europa.

César Chino Huerta, Anderlecht, Bélgica: Pese a su lesión, el Vasco ha manifestado su deseo de que el exjugador de los Pumas asista al certamen internacional.

El Chino Huerta hizo su debut en la Europa League / Foto: EFE

