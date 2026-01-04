Javier Aguirre ha tenido una de las decisiones más importantes rumbo a la Copa del Mundo 2026: Santiago Giménez será tomado en cuenta para la lista final siempre que esté sano, sin importar si llega con ritmo de juego o no después de su recuperación.

Y es que según informa Fox Sports, el técnico mexicano tuvo una charla directa con el delantero, quien recientemente se sometió a una cirugía de tobillo que lo tendrá fuera de las canchas por al menos cuatro meses.

Esa operación mantiene en duda la condición física y futbolística de Giménez de cara a la justa mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá este verano.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Santiago Giménez?

De acuerdo con la información revelada, el ‘Vasco’ fue claro: “Solo necesito que estés sano, no importa tu forma ni tu ritmo… Si estás sano, te llevaré al Mundial”, sería lo que el estratega le informó al delantero del Milán.

El delantero necesita una recuperación perfecta y una adaptación muy rápida para ponerse al nivel que exige una Copa del Mundo.

El riesgo no es menor. Además de Giménez, Aguirre enfrenta la ausencia de otros elementos claves por lesiones, como Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete y César Huerta, lo que complica aún más la construcción de la ofensiva del Tri.

Que el Vasco haya decidido apostar por Santiago, aún en una etapa de recuperación, dice mucho del valor que le da al atacante dentro de su plan mundialista. Ahora, todo depende de que el delantero logre volver a entrenar al máximo nivel para justificar la confianza antes del torneo más importante del futbol.

