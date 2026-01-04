El Estadio Azteca recibirá el tercer Mundial de su historia en el presente año (récord absoluto), y para esta ocasión. a diferencia de 1970 y 1986, tuvo que modificarlo en su mayoría por las peticiones de la FIFA.

Ahora, después de años de trabajo, y a tres meses de que vuelvan a abrir sus puertas para la inauguración del nuevo recinto entre México y Portugal, se han filtrado videos e imágenes en redes sociales sobre los avances del Coloso de Santa Úrsula.

¿Cómo va la remodelación del Estadio Banorte?

El nuevo proyecto de construcción planea la aplicación de elevadores, la modernización de sanitarios y más de 7 mil 120 metros cuadrados destinados a zonas de hospitality, con el objetivo de ofrecer una experiencia de primer nivel a aficionados, patrocinadores y delegaciones durante la Copa del Mundo.

En las más recientes publicaciones en redes, se aprecian ya colocadas butacas rojas en la zona de plateas bajas. Arriba en la esquina norte, también está casi terminada la zona de prensa, y arriba, ya trabajan en la cabina para las transmisiones.

Avances Estadio Azteca

Ya colocan butacas rojas en la zona de plateas bajas.

Arriba en la esquina norte, se colocan las mesas de trabajo para el área de prensa.

Y más arriba, ya crean la cabina de transmisiones. pic.twitter.com/znqR5xjXbI — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 31, 2025

Finalmente, la misma cuenta de X, publicó un video de una vista panorámica del estadio desde arriba, de izquierda a derecha, donde se aprecia claramente los avances en los que han estado trabajando, ya que el próximo estadio Banorte luce ya muy diferente a antes.

Así arranca enero el Estadio Azteca.

Debe estar listo el 28 de Marzo. pic.twitter.com/DnUcjoJKXP — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) January 3, 2026

