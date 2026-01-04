Raúl Jiménez volvió a levantar la mano en la Premier League. A sus 34 años, el delantero mexicano dio una gran asistencia para el Fulham en el empate ante el Liverpool (2-2), y confirmó que sigue siendo un futbolista determinante en el fútbol inglés.

La jugada tomó mucha fuerza en redes sociales, y aunque de primeras loa árbitros marcaron fuera de lugar, tras la revisión el VAR, el gol fue validado y el canterano del América sumó un pase de gol más en la Premier.

Lee también Jugadores del Mallorca se vuelven virales por vestir igual que Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

Tras el partido de este domingo, Jiménez acrecienta su legado en el futbol del máximo nivel, con registros envidiables para cualquier delantero mexicano.

LOS NÚMEROS DE RAÚL JIMÉNEZ EN LA PREMIER LEAGUE

Desde su llegada a la Premier League con el Wolverhampton y ahora en Fulham, Raúl se ha convertido en el mexicano con más partidos disputados en la liga (215), además de 63 goles, 24 asistencias y 87 incidencias directas de gol, números que lo colocan como el referente histórico del país en el campeonato más competitivo del mundo.

Raúl Jiménez con Fulham Foto: @raulalonsojimenez9

Previo a su llegada, Javier Hernández, con Manchester United y West Ham, era el máximo referente tricolor en la Premier League, ahora, con el rendimiento de Raúl, el debate se enciende más que nunca.

Lee también Marco Fabián reaparece con espectacular gol en el futbol rápido de Estados Unidos