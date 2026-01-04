Marco Fabián, uno de los exjugadores mexicanos con mejor etapa en el balompié de Europa, dio una nueva muestra de su talento en Estados Unidos al marcar un golazo en el futbol rápido.

El exjugador de Chivas, quien brilló con el Eintracht Frankfurt de Alemania, destacó en el reciente encuentro del Empire Strykers, equipo de la Major Arena Soccer League, y se ganó el reconocimiento de los aficionados.

Fabián, tras su última experiencia en la Liga MX, permaneció ligado al futbol en diferentes ámbitos, desde la parte directiva con el Ranger's F.C. Andorra, club en el que busca impulsar a jóvenes. En el partido, aprovechó un rebote y con un potente disparo mandó el balón al fondo.

Lee también Copa Africana de Naciones: La historia de Georgi Minoungou, jugador de Burkina Faso que perdió un ojo y no dejó el futbol

El gol del mexicano significó la ventaja momentánea para su equipo, que no pudo mantener el resultado y cayó 4-3 ante San Diego Sockers.

La anotación del también exjugador del Tricolor fue difundida por la cuenta oficial del torneo, que celebró contar con un futbolista de su calidad.

El atacante, desde su llegada a la liga, se convirtió en uno de los rostros más importantes y ha tenido la oportunidad de jugar de manera constante.

Lee también Exfutbolista de Mazatlán se pronuncia, tras la captura de Nicolás Maduro; esto dijo el jugador venezolano

ASÍ FUE LA CARRERA DE MARCO FABIÁN

Formado en las fuerzas básicas de Chivas, debutó en 2007 con el primer equipo y rápidamente se consolidó como una de las figuras del club gracias a su técnica y capacidad goleadora.

En 2012 fue parte de la selección mexicana que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, un logro que lo colocó en el escaparate internacional. Tras un breve paso por Cruz Azul, dio el salto a Europa en 2016 con el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde vivió una etapa destacada en la Bundesliga.

Posteriormente, su carrera lo llevó a distintos destinos: jugó en la MLS con Philadelphia Union, en Qatar con Al-Sadd, y regresó a México con FC Juárez y Mazatlán.