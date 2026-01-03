El futbolista Eduard Bello, quien formó parte de los “Cañoneros” de Mazatlán en el balompié mexicano, se pronunció después de la intervención militar que —por la madrugada de este sábado— realizó Estados Unidos en Caracas, Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue capturado para ser juzgado por los cargos de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal de Nueva York.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador venezolano compartió un video en el que se lee “Venezuela, todo va a estar bien”. Junto a la publicación citó un versículo bíblico que enuncia “porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos”.

Bello, quien actualmente juega como extremo derecho en el equipo Universidad Católica de la Liga de Primera de Chile, llegó a Mazatlán en un lejano diciembre de 2021 como refuerzo para el Clausura 2022. Su historia con la escuadra sinaloense se escribió hasta que el “adiós” llegó antes del Apertura 2024.

“Es hora de cerrar un ciclo. Un bonito paso por esta hermosa institución. [...] Espero dejarles una huella. Traté siempre de dar lo mejor de mí”, agradeció el futbolista cuando partió caminos con Mazatlán en julio del 2024.

Por otra parte, con la selección de Venezuela ha disputado 26 partidos entre la Copa América (donde fue figura clave en el 2024 y formó parte de la histórica victoria ante México), partidos amistosos y eliminatorias sudamericanas. Su última convocatoria fue en el clasificatorio que “La Vinotinto” disputó contra Colombia, rumbo al Mundial de 2026.

La publicación de Eduard Bello se unió a las voces deportivas que se pronunciaron respecto a la captura del presidente Nicolás Maduro. Además del futbolista venezolano, figuras como el volante mexicano Sergio “Checo” Pérez también enviaron mensajes a propósito de la intervención estadounidense.

Historia de Eduard Bello en Instagram, tras la captura del presidente Nicolás Maduro - Foto: @belloeduard en Instagram

¿Por qué Venezuela no jugará en el Mundial de 2026?

En el último partido que Eduard Bello jugó con “La Vinotinto”, Colombia le propinó una goleada (3-6) a Venezuela. Así terminó el sueño de formar parte de la Copa del Mundo que, este año, se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Esto sucedió en septiembre del 2025, durante los partidos clasificatorios de la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL).

