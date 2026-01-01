El 2026 ya tiene dueño y escenario. Será el año del Mundial de Futbol organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el primero con tres anfitriones y también el de mayor número de selecciones.

Del 11 de junio al 19 de julio, los tres países recibirán a 48 equipos y 104 partidos. La inauguración será en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante el sorteo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el torneo será “el mayor evento en la historia de la humanidad” y definió a la FIFA como “la proveedora oficial de felicidad para la humanidad”.

El Mundial como eje del calendario

Más allá de las frases, el Mundial marcará el pulso del deporte en todo el continente. Calendarios, ligas y audiencias girarán alrededor de seis semanas que concentrarán la atención global.

La dimensión del torneo consolidará un modelo de eventos más extensos, con múltiples sedes y una carga logística inédita para el fútbol internacional.

En Sudamérica, la Copa Libertadores comenzará el 3 de febrero con la fas previa, entrará en receso del 28 de mayo al 11 de agosto y cerrará con final única el 28 de noviembre en Montevideo (Uruguay).

La Copa Sudamericana se iniciará el 3 de marzo y terminará el 21 de noviembre en Barranquilla (Colombia), dentro de un calendario condicionado por la cita mundialista.

Copa del Mundo de 2026

Los otros deportes, en paralelo

En Norteamérica, el béisbol de las Grandes Ligas ajustará su tiempo para no quedar fuera del foco. La NFL tendrá su momento cumbre con el Super Bowl LX el 8 de febrero en Santa Clara.

La NBA celebrará su All-Star el 15 de febrero y disputará sus Finales desde el 4 de junio, en coincidencia directa con el inicio del Mundial.

El béisbol de las Grandes Ligas, la MLB, arrancará el 26 de marzo, tendrá su Juego de Estrellas el 14 de julio en Filadelfia y volverá a México con la Mexico City Series en abril.

El deporte motor sumará ruido y velocidad con seis grandes premios de Fórmula 1 en América, además de la Daytona 500 el 15 de febrero y las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo.

Entre enero y noviembre, el continente vivirá una secuencia casi ininterrumpida de grandes eventos. En este 2026, América no solo albergará competiciones: será el escenario deportivo más grande del mundo.

