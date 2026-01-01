La Selección Mexicana todavía no tiene a todos sus rivales confirmados para la fase de grupos del Mundial 2026. Si bien el pasado 5 de diciembre en Washington, durante el sorteo de la Copa del Mundo, se reveló que el Tri estará en el grupo A junto a Corea del Sur y Sudáfrica, aún falta un rival por conocer.

Dicho rival saldrá del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El partido inaugural será contra los Bafana Bafana en el estadio Azteca y el segundo encuentro será contra el conjunto asiático en el estadio Akron, antes de cerrar la fase de grupos contra uno de los países europeos en el Coloso de Santa Úrsula.

Contra Sudáfrica tiene solamente un antecedente en Copas del Mundo y fue en 2010, también en el partido inaugural; esa vez el partido terminó en empate 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y de Rafael Márquez.

Contra Corea del Sur existen dos antecedentes mundialistas. El primero fue en Francia 1998 y México ganó 3-1 con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis 'El Matador' Hernández. El gol asiático lo anotó Ha Seok-Ju.

El segundo duelo fue en Rusia 2018, también en fase de grupos, y el Tri volvió a ganar, esta vez 2-1 gracias a los goles de Carlos Vela y Javier 'Chicharito' Hernández, mientras que Heung-Min Son convirtió por Corea.

A continuación, les presentamos las diferencias entre México y sus rivales de fase de grupos en el ranking mundial de la FIFA.

¿QUÉ LUGAR OCUPA MÉXICO Y SUS RIVALES EN EL RANKING MUNDIAL DE LA FIFA?

México ocupa el lugar 15

Corea del Sur está en el puesto 22

Sudáfrica está en el puesto 61

De los posibles rivales en el repechaje de Europa, Dinamarca ocupa el lugar 21, República Checa el 44, Irlanda el 59 y Macedonia del Norte el 66.

