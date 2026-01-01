Empezó el 2026, año en el que los reflectores se los llevará la en México, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez en la historia, 48 países buscarán conquistar el trofeo del torneo de naciones más importante y el estadio Azteca se convertirá en el primero en albergar tres ediciones.

Del 11 de junio al 19 de julio, los mejores futbolistas del mundo van a ofrecer el mejor espectáculo que tiene el futbol por ofrecer y en México, las dos televisoras más importantes van a pasar los partidos por señal abierta.

Tanto Televisa como TV Azteca tienen derechos de transmisión para esta Copa del Mundo y como pasa cada cuatro años, los aficionados ya tienen grandes expectativas por ver qué figuras internacionales acompañarán a los respectivos comentaristas y narradores en cada partido.

TV Azteca emitirá 32 de los 104 partidos por sus canales y Televisa también, mientras que ViX tendrá todos los partidos en su plataforma.

A continuación, el detalle de qué partidos transmitirá cada televisora.

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por TV Azteca?

  • Todos los partidos de la Selección Mexicana incluyendo fase de grupos y fase final
  • Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales
  • Final

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por Televisa?

  • Todos los partidos de la Selección Mexicana incluyendo fase de grupos y fase final
  • Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales
  • Final

¿En qué canales se podrán ver los partidos del Mundial 2026 por televisión abierta?

  • TV Azteca: Azteca Uno y Azteca 7
  • TUDN: Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas

