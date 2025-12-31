Antes de que la se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, el combinado nacional disputará una serie de partidos amistosos que le servirán de preparación para la justa mundialista.

En medio de la incertidumbre, el Tricolor hila seis compromisos sin conocer la victoria. El último partido que jugó este año fue contra Paraguay, donde sufrió una derrota que sirvió como golpe de realidad.

Rumbo al mayor reto, estos son todos los duelos amistosos que jugará la Selección Mexicana antes del 11 de junio de 2026, día en el que inaugurará el Mundial en el Estadio Azteca.

Javier Aguirre, durante una práctica de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7
Estos son todos los partidos amistosos que jugará la Selección Mexicana

Jueves, 22 de enero

  • Panamá vs México | 20:00 (tiempo del centro de México) | Estadio Rommel Fernández.

Domingo, 25 de enero

  • Bolivia vs México | 13:00 (tiempo del centro de México) | Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas.

Miércoles, 25 de febrero

  • México vs Islandia | 20:00 (tiempo del centro de México) | Estadio La Corregidora.

Sábado, 28 de marzo

  • México vs Portugal | 19:00 (tiempo del centro de México) | Estadio Banorte (Azteca).

Martes, 31 de marzo

  • México vs Bélgica | 19:00 (tiempo del centro de México) | Soldier Field.

Conoce cuándo serán los primeros juegos de la Selección Mexicana en 2026 / FOTO: Imago7
