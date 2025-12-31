Raúl Jiménez, a punto de cumplir tres años como delantero del Fulham de la Premier League, se encuentra a seis meses de terminar su contrato con el conjunto inglés, que expira el 30 de junio del 2026, y desde ya, medios en Europa aseguran que el club inglés ya busca un nuevo goleador.

Todavía no empieza el mercado invernal, pero según información de Tom Bogert, el Fulham se ha interesado en el estadounidense Ricardo Pepi, hoy en día en Países Bajos.

Todo esto pese a que parece que Jiménez vive un buen momento en el futbol de Inglaterra, incluso en su último partido ante el West Ham, anotó el gol de la victoria.

A poco más de seis meses para que empiece la Copa del Mundo 2026, Jiménez tendría como compañero o sería reemplazado por un goleador estadounidense, según los reportes.

En la Eredivisie, Pepi, de 22 años de edad, ha jugado un total de 89 partidos, y lleva 36 goles hasta el momento.

Ambos tienen varios años en Europa, aunque la carrera de Raúl tiene mayor relevancia gracias a su paso por clubes como el Atlético de Madrid, Benfica y Wolverhampton.

Sin embargo, para cuando el jugador azteca termine su contrato, tendrá ya 35 años, lo que puede ser clave para que el Fulham termine por decantarse por un atacante más joven.

El mexicano Raúl Jiménez celebra su anotación frente al Nottingham. FOTO: AFP

