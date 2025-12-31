El 2025 dejó bastantes matices cuando se habla del desempeño de la Selección Nacional del 'Vasco' Aguirre. Pues pese a que hubieron campeonatos y júbilo de la afición, también estuvo el polo opuesto: abucheos y descontentos por parte de los seguidores del Tri.

Sin eliminatorias mundialistas en el calendario por su clasificación directa al Mundial por ser anfitrión, el equipo mexicano se mantuvo en competición por encuentros amistosos y torneos oficiales de la Concacaf.

Conoce cuándo serán los primeros juegos de la Selección Mexicana en 2026 / FOTO: Imago7

Lee también Selección Mexicana: Los 12 deseos de Año Nuevo del Tri y Javier Aguirre para 2026

¿Qué ganó la Selección Mexicana en 2025?

Concacaf Nations League: En marzo, el Tri se coronó en este torneo por primera vez en su historia , luego de vencer 2-0 a Canadá en semifinales, y 2-1 a Panamá en la Final, en Inglewood, California.

En marzo, el Tri , luego de vencer 2-0 a Canadá en semifinales, y 2-1 a Panamá en la Final, en Inglewood, California. Copa Oro de Concacaf: En el torneo más importante de su confederación, los dirigidos por Javier Aguirre cumplieron con la tarea esperada. Terminaron la fase de grupos con dos triunfos y un empate, y después eliminaron a Arabia Saudita, Honduras, y al acérrimo rival, Estados Unidos en la final. Levantaron el trofeo invictos.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran tras conquistar la Concacaf Nations League luego de vencer a Panamá en la Final. FOTO: Imago7

Si se toma en cuanta el balance total del equipo nacional ante selecciones, en total disputó 16 encuentros en 2025, y el balance quedó de la siguiente manera: 8 victorias, 5 empates, 3 derrotas, 21 goles a favor y 18 en contra.

Ahora, en 2026, año mundialista, Javier Aguirre y compañía tendrán más presión que nunca por hacer un buen papel como locales, por lo que la mejoría se tendrá que notar si no quieren que ocurra una catástrofe.

Lee también Copa del Mundo: ¿Cuántos lugares quedan por repartir para el Mundial de 2026?