Cuando faltan apenas seis meses para que arranque el Mundial de 2026, muchos jugadores mexicanos se encuentran ajustando piezas para llegar en la mejor forma posible… y uno de ellos es Julián Araujo.

El lateral derecho, actualmente en el AFC Bournemouth de la Premier League, se encuentra en un momento oscuro en su carrera y un club histórico de Europa ya levantó la mano para ficharlo en el mercado invernal.

Araujo, quien llegó a Inglaterra tras su paso por el Barcelona y un préstamo con Las Palmas, no ha sumado minutos en la actual temporada de la Premier League, lo que ha complicado su situación en la lucha por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Lee también Gilberto Mora aumenta un 100% su valor en el mercado y rompe récord de la Liga MX

¿Qué equipo quiere a Julián Araujo?

Es precisamente esa falta de actividad lo que ha encendido el interés de un histórico de Europa: el Celtic Glasgow de Escocia, según reportes de medios británicos y mexicanos, estaría analizando la posibilidad de incorporar a Araujo en calidad de préstamo para la segunda mitad de la temporada.

El técnico del Celtic, Wilfried Nancy, ya habría puesto el foco en el mexicano como una opción para reforzar la defensa, especialmente tras los problemas de lesiones que ha sufrido su plantilla. Y para Araujo, un movimiento así representaría una oportunidad dorada para recuperar ritmo de juego, algo fundamental a seis meses de la Copa del Mundo.

El Celtic es uno de los clubes más ganadores de Escocia y habitual participante en competencias europeas, lo que podría darle al mexicano más minutos y exposición internacional.

Rumbo a 2026, con la Selección Mexicana buscará consolidarse como lateral derecho, y un salto de este tipo fortalecería sus posibilidades de estar en la convocatoria de Javier Aguirre.

Julián Araujo está borradísimo con el Bournemouth de la Premier League. Foto: Imago7

Lee también Neymar: Estos son los números del crack brasileño en las Copas del Mundo