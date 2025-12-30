Didier Drogba y Cristiano Ronaldo, marcaron una época en su tiempo en la Premier League, con el Chelsea y el Manchester United, respectivamente.

Ambos también fueron referentes en sus selecciones, y por su puesto en Copas del Mundo. Drogba con Costa de Marfil, y CR7 con Portugal.

El africano disputó las ediciones de 2006, 2010 y 2014, mientras que la leyenda lusitana comparte el récord de participar en cinco torneos distintos,

Técnico de Portugal habría confirmado el partido ante Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. Foto: @Cristiano

Fue justamente en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando ambos cracks compartieron una peculiar anécdota: 'El Bicho' puso a rezar a Drogba cuando Portugal se enfrentó a los marfileños correspondiente al Grupo G de aquel certamen.

Un 15 de junio de aquel año, tras un disparo en la segunda mitad de larga distancia del cinco veces Balón de Oro que se estrelló en el poste del arquero, que hubiera roto la paridad en el marcador (que terminó 0-0). Para ese minuto, el exjugador del Chelsea ya había sido sustituido.

Lo que se volvió viral fue la reacción del marfileño, quien se espantó tras la acción del portugués, y en seguida se persignó, como quien agradece a dios por haberlo favorecido.

Cristiano Ronaldo was so good, he made Drogba start praying 😭pic.twitter.com/tR2whHru4j https://t.co/MHhzoruZ8E — Akteer 🇹🇷 (@Akteer_) December 29, 2025

