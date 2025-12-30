Neymar, pese a ser uno de los mejores jugadores de a última época, y que es el máximo goleador de la selección brasileña, se ha perdido recientemente entre bajones de nivel y lesiones.

Ahora, de cara al Mundial de 2026, el exjugador de Barcelona y París Saint Germain no tiene nada seguro para poder asistir, gracias a una nueva lesión en a rodilla.

Neymar confía en estar a tiempo para próxima Copa del Mundo 2026. FOTOS: Captura / AFP

Sin embargo, en las Copas del Mundo pasadas, 'Ney' ha demostrado que puede cargar con el peso de la '10' de Brasil.

Los números de Neymar en Mundial

Brasil 2014 fue su primer Mundial y también el que más prometía. Neymar respondió desde el inicio, le marcó doblete a Croacia en el debut, volvió a anotar dos goles ante Camerún y fue decisivo en fase de grupos, aunque a México no pudo hacer gol, cuando se topó con Guillermo Ochoa.

Se quedó sin jugar la semifinal por lesión, después del famoso rodillazo ante Colombia. Aun así, dejó goles, protagonismo y la sensación de que Brasil giraba completamente a su alrededor.

La atajada de Guillermo Ochoa a Neymar / Foto: Captura de pantalla

En Rusia 2018 el panorama fue distinto. Neymar llegó tras una lesión grave y se notó. No le pudo marcar a Suiza en el debut, apareció con gol ante Costa Rica, dio asistencia frente a Serbia y volvió a hacerse presente en el marcador contra México en octavos de final.

Sin embargo, fue eliminado por Bélgica en Cuartos sin poder contribuir en ataque.

Para Qatar 2022, Neymar volvió a vivir un Mundial accidentado. Se perdió partidos por lesión y su producción fue mucho más limitada. No marcó ante Serbia, dio asistencia y anotó frente a Corea del Sur y le marcó a Croacia en cuartos de final, en uno de los momentos más importantes de su carrera mundialista, aunque Brasil cayó ante los europeos.

Este jugador brasileño suele llamar la atención en las canchas, pero no solo con sus jugadas. Este año, sorprendió en la Copa del Mundo con un corte y color de cabello que sorprendió y desató las burlas de más de uno. (Foto: Instagram @neymarjr)

