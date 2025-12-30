En seis meses, la Selección Mexicana saltará a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de 2026. Por tercera ocasión, el estratega Javier Aguirre dirigirá al combinado nacional en su camino por una Copa del Mundo.

Rumbo a aquel esperado 11 de junio de 2026, estos son todos los técnicos que han tomado las riendas del Tricolor en la historia de la justa mundialista, donde México ha formado parte de 17 ediciones.

Estos son todos los técnicos que han dirigido a México en la historia de la Copa del Mundo

Uruguay 1930 - Juan Luque de Serrallonga - México se quedó en la Fase de Grupos.

- México se quedó en la Fase de Grupos. Brasil 1950 - Octavio Vial - México se quedó en la Fase de Grupos.

- México se quedó en la Fase de Grupos. Suiza 1954 y Suecia 1958 - Antonio López Herranz - México se quedó en la Fase de Grupos.

- México se quedó en la Fase de Grupos. Chile 1962 e Inglaterra 1966 - Ignacio Trelles - México se quedó en la Fase de Grupos.

- México se quedó en la Fase de Grupos. México 1970 - Raúl Cárdenas - México avanzó hasta los Cuartos de Final.

- México avanzó hasta los Cuartos de Final. Argentina 1978 - José Antonio Roca - México se quedó en la Fase de Grupos.

- México se quedó en la Fase de Grupos. México 1986 - Bora Milutinovic - México avanzó hasta los Cuartos de Final.

- México avanzó hasta los Cuartos de Final. Estados Unidos 1994 - Miguel Mejía Barón - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Francia 1998 - Manuel Lapuente - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Corea-Japón 2002 - Javier Aguirre - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Alemania 2006 - Ricardo La Volpe - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Sudáfrica 2010 - Javier Aguirre - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Brasil 2014 - Miguel Herrera - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Rusia 2018 - Juan Carlos Osorio - México avanzó hasta los Octavos de Final.

- México avanzó hasta los Octavos de Final. Qatar 2022 - Gerardo Martino - México se quedó en la Fase de Grupos.

