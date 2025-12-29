El primer partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo dejó algunas marcas históricas, como haber recibido el primer gol en la historia del torneo o sufrir la primera goleada, entre otros. Sin embargo, también dejó al primer jugador mexicano en anotar en el torneo de naciones más importante.

El 13 de Julio de 1930, el Tri jugó ante Francia en el estadio Pocitos de Montevideo por la primera Copa del Mundo de la FIFA en Uruguay.

Con el marcador 3-0 en contra al inicio del segundo tiempo, México ya se sabía derrotado. Sin embargo, al minuto 70 logró el descuento gracias a Juan Carreño Lara, apodado 'el Trompo', quien venció al guardameta Augustin Chantrel.

Lee también Guillermo Ochoa sueña con un lugar en el Mundial 2026: estos son los cinco mejores momentos de 'Memo' con el Tri en Copas del Mundo

Las anotaciones de Lucien Laurent, Marcel Langiller y Andre Maschinot liquidaron el encuentro, pero el Trompo logró escribir su nombre con letras doradas en la historia de México en la Copa del Mundo.

Entonces futbolista del Atlante, Carreño tenía una historia de vida particular.

El 'Trompo' nació en Tacubaya, en la Ciudad de México, en 1909 y dio sus primeros pasos con los tradicionales partidos de futbol en los llanos. Antes de ser futbolista, fue mesero y albañil, pero el balompié tenía un gran destino esperándolo.

Dos años antes del debut mundialista, Carreño anotó el primer gol de México en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 ante España.

Lee también Alexis Vega termina el 2025 sentado en la misma mesa que Lionel Messi y Lamine Yamal

Con la Selección Mexicana, el autor del primer gol mundialista jugó 8 partidos y anotó 2 goles. En México, el Trompo fue jugador del Atlante y del RC España; ganó dos títulos en la Liga Mayor de México y fue campeón de goleo una vez.

Una vez que se retiró, murió al año siguiente por una apendicitis a los 31 años.

Lee también Henry Martín irá con la Selección Mexicana al Mundial 2026; así lo asegura histórico jugador del América