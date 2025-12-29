A 164 días de que la Selección Mexicana juegue el partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca ante su símil de Sudáfrica, Javier Aguirre no tiene definida la lista oficial de jugadores que representarán al Tri. La portería es una de las posiciones donde hay más dudas que certezas y entre los posibles convocados está Guillermo Ochoa, quien sueña con su sexta participación en el torneo de naciones más importante.

La posible convocatoria de Memo ha sido motivo de discusión entre quienes aseguran que debe haber un cambio generacional en la portería azteca y quienes confían en una de las pocas figuras tricolores en la historia de la Copa del Mundo.

No es ningún secreto que las actuaciones de Ochoa con la Selección Mexicana en distintas Copas del Mundo han trascendido fronteras y han puesto su nombre en la mesa de clubes importantes de Europa. Para algunos aficionados, el nacido en Guadalajara es "un jugador de culto" por sus atajadas memorables.

A continuación, haremos un repaso de algunas de las atajadas más destacadas de Memo Ochoa en Mundiales.

LOS MEJORES MOMENTOS DE MEMO OCHOA EN LA COPA DEL MUNDO

Brasil 2014 : En fase de grupos contra Brasil, tras un exquisito centro de Dani Alves por el costado derecho, la entonces estrella del Barcelona, Neymar Jr., le ganó el salto a Rafa Márquez dentro del área y conectó con la cabeza un disparo que Ochoa supo desviar con una mano pegada al poste.

La atajada de Guillermo Ochoa a Neymar / Foto: Captura de pantalla

Brasil 2014 : En ese mismo partido, Ochoa vuelve a brillar, ahora con una atajada a Thiago Silva , quien remató sólo de cabeza en el centro del área y Ochoa detuvo el impacto con una mano y bien plantado en la línea de cal.

: En ese mismo partido, Ochoa vuelve a brillar, ahora con una atajada a , quien remató sólo de cabeza en el centro del área y Ochoa detuvo el impacto con una mano y bien plantado en la línea de cal. Brasil 2014 : Sin dudas, este fue el Mundial más destacado para 'Paco Memo', que antes de la trágica eliminación contra Países Bajos en Octavos de Final, atajó un remate "a quemarropa" de De Vrij después de un tiro de esquina cobrado por Arjen Robben. El disparo le pegó en el rostro y se fue desviado al poste para evitar el gol neerlandés.

La atajada de Guillermo Ochoa a De Vrij / Foto: Captura de pantalla

Rusia 2018 : En el primer partido de la fase de grupos contra Alemania, Ochoa volvió a brillar, ahora despejando con las dos manos un tiro libre ejecutado a la perfección por Toni Kroos; el disparo iba al ángulo superior izquierdo y con un vuelo impresionante, el exportero del América evitó el gol.

La atajada de Guillermo Ochoa a Kroos / Foto: Captura de pantalla

Qatar 2022 : A pesar de la lamentable actuación del Tri en el último Mundial, el actual guardameta del AEL Limassol le atajó un penalti al minuto 57 al polaco Robert Lewandowski.

