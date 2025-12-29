2025 no fue el mejor año en la carrera de Henry Martín, luego de ser clave en el tricampeonato del América, el delantero mexicano sufrió mucho físicamente, lo que no le permitió explotar su nivel como se tenía pensado.

Sin embargo, en el entorno azulcrema, todavía se confía en Martín, donde piensan que incluso irá al Mundial con el Tri de Javier Aguirre, ya que será goleador del Clausura 2026, así al menos lo aseguró Carlos Reinoso, exjugador histórico de las Águilas.

Carlos Reinoso felicita a Henry Martín por su gol número 99 con las Águilas. FOTOS: Imago7 / Captura

Lee también Selección de Sudáfrica, primer rival de México en el Mundial, jugará los Octavos de final de la Copa Africana de Naciones

¿Qué dijo Carlos Reinoso sobre Henry Martín?

El legendario goleador del equipo de Coapa, le mostró su total confianza a 'La Bomba' de cara al próximo año mundialista, aunque también dijo que muchos americanistas no estarán de acuerdo con su opinión.

“Muchos jóvenes americanistas están en desacuerdo conmigo. Con mucho respeto les digo que(Henry) Martín va a golear el próximo torneo y va ir al Mundial”, escribió el Maestro en su cuenta de X.

Muchos jóvenes Americanistas 🦅😩están en desacuerdo conmigo ⚽️🦅con mucho respeto les digo ⚽️que Martin va a golear el próximo torneo ⚽️y va ir al mundial ⚽️ pic.twitter.com/0ex1rr2ot5 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) December 27, 2025

Henry Martín fue al Mundial de Catar 2022 bajo las órdenes de Gerardo 'Tata' Martino, donde incluso pudo anotar un gol. Sin embargo, su carrera con la Selección Nacional ha ido en decadencia por problemas de rendimiento y por no llevarse tan bien con el Vasco Aguirre.

Ya se verá si el atacante de 33 años de edad tendrá una nueva experiencia mundialista como lo indica Carlos Reinoso, siempre y cuando regrese a un buen nivel con el América en el primer semestre del año.

Lee también Mundial 2026: ¿Cuáles serán los partidos del Repechaje que se jugarán en México?