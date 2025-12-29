El partido inaugural del Mundial de 2026 toma genera cada vez más expectativas, luego de que Sudáfrica ha mostrado un buen nivel en la Copa Africana de Naciones.

Javier Aguirre y el equipo de la Selección Mexicana tendrán que ir ajustando detalles para enfrentar a los sudafricanos, ya que una caída en el choque inicial de la Copa del Mundo en el estadio Banorte sería catastrófico.

Así recuerda Javier Aguirre la inauguración de Sudáfrica 2010 - Fotos: Imago7/EFE

¿Cómo le fue a Sudáfrica en la Copa Africana?

Sudáfrica se impuso 3-2 en un disputado pulso ante Zimbabue, este lunes en Marrakech, y se clasificó para los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos.

Con 6 puntos, los 'Bafana Bafana' quedan segundos de un grupo B en el que Egipto había asegurado ya el liderato, por lo que este lunes aprovechó para dar descanso a sus titulares en el duelo ante Angola (0-0).

Por dos ocasiones se adelantó Sudáfrica en el partido, por medio de Tshepang Moremi (minuto 7) y Lyle Foster (50'), y en otras dos Zimbabue había conseguido equilibrar el marcador, con el gol de Tawanda Maswanhise (19') y el tanto en contra de Aubrey Modiba (73').

El tanto de la victoria sudafricana lo firmó Oswin Appollis, de penalti en el minuto 82.

Sudáfrica, entrenada por el belga Hugo Broos, dominó pero falló en la ejecución, lo que le hizo estar bajo amenaza de su rival hasta el pitido final.

Zimbabue, con un punto, queda colista y Angola finaliza en el grupo con dos unidades, en el tercer lugar.

Sudáfrica y Zimbabue en la Copa Africana de Naciones - Foto: AFP

