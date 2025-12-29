Alexis Vega terminó el mejor año de su carrera futbolística. El 2025 le sonrió como nunca al atacante mexicano, pues terminó con el bicampeonato de Liga MX con Toluca, y con dos títulos más con la Selección Mexicana: La Nations League de Concacaf y la Copa Oro.

El éxito colectivo vino de la mano con la contribución en la cancha de Alexis Vega, ya que se consolido finalmente en la escuadra de Javier Aguirre, y fue el líder absoluto del ataque de los Diablos Rojos de Antonio 'El Turco' Mohamed.

Alexis Vega recién levantó el título de la Liga MX con el Toluca. Foto: Imago7

Esto se puede respaldar con estadísticas, pues según datos de Transfermarkt, el mexicano finalizó el año codeándose con estrellas mundiales como Lamine Yamal, Lionel Messi o Rayan Cherki.

Los máximos asistentes del futbol mundial en 2025

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el futbolista mexicano suma 23 asistencias en el año, una cifra que lo coloca dentro del Top 10 mundial de pasadores, y que lo hace compartir mesa con nombres que marcan época: Lionel Messi, Lamine Yamal, Riyad Mahrez, entre otros.

Para dimensionarlo mejor, el ranking lo encabeza Michael Olise con 30 asistencias, seguido por Messi con 29 y Lamine Yamal con 27. Vega aparece en el mismo escalón que Bradley Barcola y Rayan Cherki, todos con 23.

Lo del exjugagdor de las Chivas tiene todavía más valor si se toma en cuenta el contexto. Messi ha dominado el deporte en los últimos 15 años, Lamine Yamal recientemente terminó en segundo lugar del Balón de Oro, Michael Olise y Rayan Cherki son estrellas y referentes de la Bundesliga y la Premier League respectivamente.

Por ende, que un jugador tricolor haya colocado sus números en la Liga MX a la par de las mejores competencias del mundo, toma aún más valor.

🅰️🔝 Este es el TOP 10 de jugadores con MÁS ASISTENCIAS en 2025:



🇫🇷 Michael Olise: 30 ASISTENCIAS.

🇦🇷 LIONEL MESSI: 29 ASISTENCIAS.

🇪🇸 Lamine Yamal: 27 ASISTENCIAS.

🇩🇿 Riyad Mahrez: 25 ASISTENCIAS.

🇨🇭 Xherdan Shaqiri: 24 ASISTENCIAS.

🇸🇦 Salem Al-Dawsari: 24 ASISTENCIAS.

🇲🇽… pic.twitter.com/LNDGXLZCgy — dataref (@dataref_ar) December 24, 2025

