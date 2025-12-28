Desde que Javier Aguirre llegó a la Selección Mexicana para vivir una tercera etapa al frente del Tricolor, dejó un mensaje muy claro: nadie tiene su lugar seguro.

El Vasco ha dejado en claro que no respetará jerarquías en el combinado nacional y es precisamente el portero Guillermo Ochoa quien "ha sufrido" esta decisión del timonel mexicano.

Lee también Adolfo Ríos "pone" a Memo Ochoa en el Mundial 2026: Es la leyenda más grande que tenemos

Desde su arribo en julio de 2024, Ochoa ha tenido pocos llamados y muy escazas participaciones en la Selección Mexicana. Tan solo, en 2025, no disputó un solo encuentro con el equipo nacional. Fue convocado para la Copa Oro 2025; sin embargo, no sumó minutos.

El último partido de Ochoa fue en la Nations League de la Concacaf 2024-25, ante la Selección de Honduras en la Ida de los Cuartos de Final. Partido que perdió México 2-0 en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

La disputa de la titularidad en la Selección Mexicana parece estar entre Luis Ángel Malagón y Raúl 'Tala' Rangel, pero el tercer nombres es una gran incógnita y es el meta del AEL Limassol quien se perfila para sumarse a la lista final.

Ochoa busca su sexta Copa del Mundo, algo que alcanzarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026, aunque esta cifra récord parece ser todavía un misterio para el histórico guardameta mexicano.

Lee también Además de Memo Ochoa ¿Qué otros porteros del América defendieron al Tri en un Mundial?