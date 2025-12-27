La portería de la Selección Mexicana se encuentra en medio de la incertidumbre de cara a la próxima Copa el Mundo. Actualmente, con Javier Aguirre al mando, hay muchas dudas sobre quién será el guardameta titular de la justa de 2026.

Uno de los nombres que resuena es Guillermo Ochoa, quien podría hacer historia al asistir a su sexta justa mundialista.

Paco Memo acumula 11 partidos en fases finales con el Tri, recibiendo 12 goles.

Como jugador del América, fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero logró la titularidad a partir de 2014 ya fuera del club azulcrema. Sin embargo, Ochoa no es el único portero americanista que ha representado a México en un Mundial.

¿Qué otros porteros del América defendió al Tri en un Mundial?

La historia registra al menos dos más que defendieron el marco tricolor siendo parte del Club América.

El primero fue Isidoro Sota García, conocido como “Yoyo”. Este futbolista mexicano jugó como portero y participó en la Copa Mundial de Futbol de 1930, la primera en la historia, celebrada en Uruguay.

Debido a que Óscar Bonfiglio fue culpado de manera indirecta de la derrota del conjunto mexicano ante Francia, Sota fue llamado a ocupar su lugar en el segundo encuentro, frente a la selección chilena, donde recibió tres goles.

Casi medio siglo después, en Argentina 1978, apareció Pedro Soto. El guardameta americanista sustituyó a Pilar Reyes, luego de que este se lastimara la rodilla, jugando los partidos contra Alemania Federal y Polonia, recibiendo 6 goles.

Contra Alemania surge la famosa anécdota en que Reyes sale del partido recibiendo 3 goles y sin saber el resultado final, le pregunta a su sustituto Soto, "¿Cómo quedamos?", Soto le responde: "empatamos", Reyes se alegra y vuelve a preguntar: "¿empatamos?" y Soto remata: "si empatamos, a ti te metieron 3 goles y a mi también 3".

Otro americanista convocado fue Adrián Chávez para Estados Unidos 1994, donde fungió como suplente junto a Félix Fernández, sin ver minutos, ya que Jorge Campos fue el titular.

Hoy, Luis Ángel Malagón podría convertirse en el siguiente portero del América en defender el marco de la Selección Mexicana en un Mundial.