La Selección Mexicana está a menos de 30 días de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde tendrá la obligación de ser un anfitrión más que digno.

El Tricolor de Javier Aguirre comenzará su aventura, en el próximo Mundial, jugando contra Sudáfrica el jueves 11 de junio en el estadio Banorte.

Al ser una justa mundialista histórica para México y para el Coloso de Santa Úrsula, se espera la actuación de los jugadores esté a la altura de las circunstancias.

Por tal motivo, el Vasco elegirá a los mejores futbolistas para intentar tener una destacada participación.

De momento, el experimentado director técnico está trabajando con 12 futbolistas de la Liga MX en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF): Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Armando González.

Además, con ocho elementos que se les dará "seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista": Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda.

Sin embargo, este martes 1

2 de mayo, uno de ellos causó baja por lesión, por lo que será sustituido con otro jugador.

A través de un comunicado, la Selección Mexicana anunció que uno de los sparrings con los que estaba trabajando Javier Aguirre ya no podrá continuar en la concentració.

"Jairo Torres, del FC Juárez, sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que estará en rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) hasta el 21 de mayo", publicó.

Además, el Tri reveló el nombre del futbolista que estará sustituyendo al de los Bravos en el CAR.

"Isaías Violante, jugador del América, se incorporará a partir de mañana a la concentración de SNM", añadió.

Cabe resaltar que esta noticia fue dada a conocer después de que el Vasco compartiera la prelista de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026.

En ella, el timonel tricolor escogió a los 55 elementos que contemplará para el siguiente Mundial, en dado caso de que cualquier evento que suceda en las próximas semanas.