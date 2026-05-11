La lista de la Selección Mexicana en cuanto a jugadores de la Liga MX está prácticamente definida. Salvo una lesión de última hora o alguna extraña decisión de Javier Aguirre, no se moverá de como está.

Sin embargo, si se podría. La Liguilla del Clausura 2026 ha traído consigo a un par de jugadores que elevaron su nivel en el tamo más importante de la temporada.

Y si al Vasco le llenan el ojo, podría llamarlos de última hora para que se suban al barco mundialista.

Javier Aguirre y los equpos de la Liga MX que serían afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana - Fotos: Imago7

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¿Qué jugadores de la Liga MX pueden ir todavía al Mundial?

Por parte del Pachuca, el único que tiene cartas para ir al Mundial sería Elías Montiel. El Joven mediocampista ha demostrado carácter en el equipo de Esteban Solari, y podría suplir alguna eventual lesión en el mediocampo del Tri.

Elías Montiel con Pachuca Foto: Imago7

Del lado de Pumas, el éxito es más colectivo que individual, pero si alguien ha sobresalido en este camino con Efraín Juárez, sin duda es Jordan Carrillo. Quien tuvo una gran eliminatoria contra América, y puede que haya captado la atención de Aguirre.

Por parte de Chivas, hubo tres jugadores que apuntaban a ir con el Tri, pero al final se quedaron fuera: Richard Ledezma, Diego Campillo, y el Bryan 'Cotorro' González.

Finalmente, del lado de Cruz Azul, 'Charly' Rodríguez fue el único rezagado del plantel, incluso tras haber realizado el proceso previo al Mundial desde Cata 2022.