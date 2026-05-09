Julián Quiñones dejó pasar una oportunidad importante en la pelea por el campeonato de goleo de la Saudi Pro League.

El delantero mexicano no consiguió marcar en la victoria de Al Qadisiya por 2-1 sobre Al Feiha y perdió terreno frente al inglés Ivan Toney, líder de la tabla de artilleros.

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El atacante naturalizado mexicano llegó a la jornada 32 con la misión de mantenerse cerca de Toney, quien suma 30 anotaciones.

Sin embargo, Quiñones se quedó con 29 goles tras irse en blanco en un partido donde tuvo pocas opciones claras frente al arco rival. Además, Cristiano Ronaldo continúa al acecho con 26 tantos y mantiene presión sobre la clasificación.

Aunque el resultado favoreció al Al Qadisiya, el desempeño ofensivo del mexicano quedó lejos de lo esperado en un duelo que tuvo emociones hasta los minutos finales. Desde el inicio, el conjunto visitante tomó el control de la posesión y buscó generar peligro, aunque sin contundencia en el último tercio de la cancha.

Al minuto 22, Al Qadisiya encontró el gol en una acción a balón parado, pero el árbitro invalidó la jugada por fuera de lugar. Cuando parecía que el descanso llegaría sin anotaciones, Al Juwayr apareció con un potente tiro libre al 45 para abrir el marcador y darle ventaja a su equipo.

En la segunda parte, Al Feiha respondió de inmediato. Fashion Jr. disparó al arco al minuto 50 y un desvío defensivo terminó por vencer al guardameta visitante para decretar el empate parcial.

Con el paso de los minutos, el encuentro perdió claridad ofensiva y Julián Quiñones tuvo escasa participación en ataque. Todo indicaba un empate, pero en tiempo agregado Carvallo sorprendió con una volea espectacular que selló el triunfo de Al Qadisiya.

La victoria permitió que el club alcanzara 71 puntos y conservara el cuarto lugar de la clasificación, por detrás de Al Nassr, Al Hilal y Al Ahli.