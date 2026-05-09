Luego de toda la controversia generada al rededor de la convocatoria de jugadores de la Liga MX de Javier Aguirre para la Selección Mexicana, desde el pasado 6 de mayo, ya se encuentran todos concentrados en el Centro de Alto Rendimiento.

Sin embargo, debido a una fecha extraordinaria, los seleccionados romperán la concentración nuevamente: el Día de las Madres.

Los jugadores de Chivas, Toluca, Cruz Azul, América, Pumas, etc. recibirán un permiso especial para este domingo 10 de mayo, para estar en familia.

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¿Cuándo regresan los seleccionados mexicanos al CAR?

Los jugadores elegidos por el Vasco para iniciar el proceso mundialista deberán reportar nuevamente en el mismo CAR el lunes 11 de mayo a primera hora en la mañana.

Todos se preparan de cara al partido amistoso contra Ghana, y posteriormente para el debut en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Finalmente, los jugadores que militan en Europa, se irán integrando gradualmente conforme los calendarios de sus respectivos equipos, como es el caso de Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez o César Montes.